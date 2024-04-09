نشكركم على متابعتكم خبر مواقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة مواقيت صلاة عيد الفطر السعيد لعام 1445 هـ – 2024 م. ونُشرت هذه المواقيت عبر حساب الهيئة على منصة “إكس”، وهي كما يلي: – أبوظبي: الساعة 6:22 صباحاً. – دبي: الساعة 6:20 صباحاً. – الشارقة: الساعة 6:17 صباحاً. – عجمان: الساعة 6:17 صباحاً. – رأس الخيمة: الساعة 6:15 صباحاً. – الفجيرة: الساعة 6:14 صباحاً. – أم القيوين: الساعة 6:13 صباحاً. – مدينة العين: الساعة 6:15 صباحاً. – مدينة زايد: الساعة 6:26 صباحاً. – مدينة خورفكان: الساعة 6:14 صباحاً.