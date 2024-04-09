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مواقيت صلاة عيد الفطر في الإمارات

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

 

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة مواقيت صلاة عيد الفطر السعيد لعام 1445 هـ – 2024 م. ونُشرت هذه المواقيت عبر حساب الهيئة على منصة “إكس”، وهي كما يلي:

– أبوظبي: الساعة 6:22 صباحاً.

– دبي: الساعة 6:20 صباحاً.

– الشارقة: الساعة 6:17 صباحاً.

– عجمان: الساعة 6:17 صباحاً.

– رأس الخيمة: الساعة 6:15 صباحاً.

– الفجيرة: الساعة 6:14 صباحاً.

– أم القيوين: الساعة 6:13 صباحاً.

– مدينة العين: الساعة 6:15 صباحاً.

– مدينة زايد: الساعة 6:26 صباحاً.

– مدينة خورفكان: الساعة 6:14 صباحاً.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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