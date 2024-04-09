نشكركم على متابعتكم خبر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا لعام 1445 هجرية بقيمة 25 درهمًا إماراتيًا للفرد الواحد. وأوضح المجلس أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وتلزم كل من يجب عليه الإنفاق، فعليه إخراجها عن نفسه، وعن زوجته، وأولاده، ومن يعول.

في بيان أصدر بمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد، أوضح المجلس أن زكاة الفطر فريضة، واستند ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي نقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعًا من شعير أو تمر على الصغير والكبير.

وبيّن المجلس أن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوغرام من الأرز لكل فرد، وأنه من المسموح إخراجها عينًا أو نقدًا.

وبالنسبة لاختلاف العلماء في مسألة إخراج الطعام أو القيمة في زكاة الفطر، أشار المجلس إلى جواز إخراج القيمة، معتمدًا على الأدلة التي يستند إليها جمهور العلماء، مع التأكيد على أهمية إيصال زكاة الفطر إلى المستحقين قبل يوم العيد لغرض إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم.

وأوصى المجلس بضرورة تسليم الزكاة إلى الجمعيات الخيرية مبكرًا لتجنب تكدسها وضمان توزيعها في الوقت المناسب، مع الدعاء لقبول الصيام والقيام والزكاة وسائر الأعمال الصالحة، ولحفظ الدولة وقيادتها واستمرار نعمة الاستقرار والازدهار والنماء، ونشر الخير والرخاء في العالم.