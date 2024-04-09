نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات.. غداً المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر السعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة، أن يوم غدٍ الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم بعد غدٍ الأربعاء هو غرة شهر شوال وبالتالي أول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي بيان صدر مساء اليوم، أوضح معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة، أن بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية والاتصالات مع الدول المجاورة، لم يتم رؤية هلال شهر شوال لهذا العام لذا فإن يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1445، ويوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 هو غرة شهر شوال.

وبهذه المناسبة، رفع معاليه وأعضاء اللجنة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وحكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات وكافة المسلمين بحلول عيد الفطر السعيد.