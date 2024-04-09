نشكركم على متابعتكم خبر مركز الفلك الدولي ينشر صورة لهلال شوال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 12:59 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء، أول صورة لهلال شهر شوال 1445هـ. تم التقاطها نهاراً من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وأوضح المركز، صباح اليوم، أن عملية التصوير واجهت صعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

وكان المركز أعلن سابقاً أن رؤية هلال شهر شوال يوم الاثنين مستحيلة من جميع أنحاء العالم الإسلامي. ويعود ذلك إلى غروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وتوقع المركز أن تكون رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي. وبالتالي، سيكون يوم الأربعاء 10 إبريل هو أول أيام عيد الفطر.

وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان. وأن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.