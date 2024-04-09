نشكركم على متابعتكم خبر “الهلال الأحمر” يوزع “كسوة العيد” على الأطفال الأيتام في اللاذقية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 9 أبريل 2024 02:53 مساءً - متابعة – نغم حسن

نفذ فريق الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة “كسوة العيد”، والتي استهدفت 300 طفل من الأيتام في محافظة اللاذقية السورية.

وبحسب “وام”، تأتي المبادرة الإنسانية، بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، وتوفير احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك ، وفي إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف عن معاناة الأسر المتضررة، بعد الزلزال الذي وقع في 6 فبراير من العام الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في هذه الظروف.