نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي: عودة ساعات الذروة الصباحية والمسائية لوضعها المعتاد بعد رمضان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 04:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شرطة أبوظبي عن عودة أوقات الذروة الصباحية والمسائية على الطرق بإمارة أبوظبي لوضعها المعتاد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وبحسب “وام”، أوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية أن الساعات المعتمدة ستبدأ بأوقات الذروة الصباحية في أبوظبي من الساعة 6:30 صباحاً الى 9:00 صباحاً والفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً إلى 6:00 مساء، وفي مدينة العين من الساعة 6:30 صباحاً الى 8:30 صباحاً ومن الساعة 2:00 مساء إلى 4:00 مساء.. وأشار إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية.