نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة والرئيس المصري يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الفطر المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 05:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال مكالمة هاتفية، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتبادل التهاني والأماني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية. وأعرب كل منهما عن أمنياتهما بأن يعيد الله هذه المناسبة السعيدة على شعبي البلدين بالخير واليمن والبركات.

كما عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس السيسي عن تمنياتهما بأن يديم الله عز وجل على دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الرخاء والأمن والأمان، وأن يعم الاستقرار والازدهار في الشعوب العربية والإسلامية وفي العالم بأسره.