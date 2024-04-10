نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 05:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صباح اليوم الأربعاء، في قصر زعبيل بدبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وذلك لاستقبال جموع المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

حضر الاستقبال أيضًا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، حيث قدموا التهاني بهذه المناسبة المباركة بحضور عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، الذين هنأوا سموه وتمنوا له دوام الصحة والعافية، ولدولة الإمارات وشعبها الكريم الأمن والأمان والرفاهية والازدهار.

وقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التهاني بالعيد من قيادات وكبار ضباط الشرطة والأمن العام في دبي، حيث كان من بينهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى كبار الضباط في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والدفاع المدني في دبي. وقد تقبل سموه التهاني والتبريكات أيضًا من قادة أفرع وكبار ضباط القوات المسلحة وأعضاء السلكين القضائي والدبلوماسي.

وأخيرًا، قدم صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، شكره وامتنانه لأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين قدموا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية، ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادته الرشيدة.