نشكركم على متابعتكم خبر ظهور هلال شوال في أبوظبي والأربعاء أول أيام عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 05:00 مساءً -

متابعة – مروة البطة

نشر مركز الفلك الدولي اليوم الثلاثاء صورة لهلال شهر شوال 1445هـ، تم التقاطها نهاراً من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي.

وأوضح المركز أن تصوير الهلال واجه صعوبة بسبب الجو الغائم في المرصد.

وأضاف المركز أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي، وبالتالي سيكون الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر.

وعلى ضوء ذلك، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.