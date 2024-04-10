نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد وحكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام والمهنئين بـعيد الفطر المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 10 أبريل 2024 05:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وحكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، في قصر المشرف في أبوظبي، لتبادل التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقد دعا سموه المولى عز وجل أن ينعم على الجميع بموفور الصحة والسعادة، ويعيد هذه الأيام المباركة على شعب الإمارات بالخير واليمن والبركة، متمنيًا دوام عز الوطن وأمنه وازدهاره.

حضر الاستقبال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وسمو حكام الإمارات الآخرين. كما حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

تبادل الحاضرون الأحاديث الأخوية الودية، وعبروا عن اعتزازهم بمسيرة التنمية والخير التي يشهدها الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما سألوا المولى تعالى أن يديم التوفيق على سموه في كل ما يسهم في تقدم دولة الإمارات ورفعتها، وفي تحقيق تطلعات شعبها نحو مزيد من الازدهار والرخاء.

حضر الاستقبال أيضًا عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الوطنية، بما في ذلك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وغيرهم من أفراد الأسرة الحاكمة والشخصيات البارزة.

وقد استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بشكل منفصل، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من المواطنين وكبار المسؤولين والضيوف، حيث تبادل معهم التهاني والأمنيات بهذه المناسبة المباركة.