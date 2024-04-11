نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة: الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 07:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

أعرب محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ، عن فرحته بمشاركة أبناء الوطن في احتفالاتهم بالأعياد، وأكد على أهمية هذه المناسبات في تعزيز الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، مشيراً إلى أنها فرصة للتعبير عن مشاعر الفرح والبهجة، وإحياء التقاليد والعادات الأصيلة، ونشر روح التسامح والوئام بين أفراد المجتمع.

ودعا رئيس الدولة الجميع إلى الاستفادة من هذه المناسبات لتعزيز التواصل والترابط بين أفراد العائلة والأصدقاء، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال القادمة، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتقاليدنا الأصيلة ونقلها للأجيال القادمة، حيث أشار إلى أن هذه التقاليد هي ما يميزنا عن غيرنا من الشعوب.

وختم رئيس الدولة كلمته بالتعبير عن خالص تهانيه وتبريكاته للشعب بمناسبة الأعياد، متمنياً لهم دوام الصحة والسعادة والرخاء.

تصريح رئيس الدولة يؤكد على أهمية الأعياد في تعزيز القيم الوطنية والتلاحم المجتمعي، ويدعو الجميع إلى الاستفادة من هذه المناسبات لتعزيز التواصل والترابط ونشر روح التسامح والوئام.