نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الفطر مع أمير الكويت والرئيس التركي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 11:49 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قام بتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال اتصالين هاتفيين، أحدهما مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، والآخر مع فخامة رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية.

وفي الاتصال الهاتفي مع صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قدما التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، متمنين لبعضهما وللشعبين الكويتي والإماراتي المزيد من التقدم والازدهار. وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك من أجل خدمة مصالح الشعبين وتحقيق تطلعاتهما نحو مستقبل أفضل.

أما في الاتصال الهاتفي الثاني مع فخامة رجب طيب أردوغان، فقد أعربا عن التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، معربين عن تمنياتهما للشعبين التركي والإماراتي بالتقدم والازدهار، ودعوا إلى تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وخلال الاتصالين، تم التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها، مما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات بين الإمارات وكل من الكويت وتركيا في مختلف المجالات.