نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 12:55 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 11-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بسرعة 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.