نشكركم على متابعتكم خبر أمطار الخير تستمر على الإمارات مع انخفاض في درجات الحرارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أبريل 2024 01:56 مساءً - متابعة بتول ضوا

تستمر أمطار الخير في الهطول على مناطق متفرقة من الإمارات اليوم، الجمعة، 12 أبريل 2024، مصحوبة برياح شمالية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية.

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س، وقد تصل إلى 35 كم/س مع نشاطها أحياناً.

ويكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، بينما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً.

وتتأثر الدولة، بدءاً من الأحد 14 أبريل 2024، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث ستمتد منخفضات جوية سطحيّة وعلوية مصحوبة برياح جنوبية شرقية رطبة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، وقد تسقط حبات البَرَدْ أحياناً، خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية.

وستكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة.

وسيكون البحر متوسطاً إلى مضطرب الموج، وقد يصل إلى حدّ الشدة في بعض الأحيان، خاصة في بحر عمان.

تدعو الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجمهور إلى أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه.

كما تنصح الهيئة بمتابعة آخر التحديثات والتنبيهات الجوية من خلال موقعها الإلكتروني أو تطبيقها على الهواتف الذكية.