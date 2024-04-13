نشكركم على متابعتكم خبر حكام الإمارات يواصلون تلقي التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 13 أبريل 2024 03:59 مساءً - متابعة بتول ضوا

واصل أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، أمس، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموهم وتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقبلوا سموهم التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وقد أعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وصادق مشاعرهم بمناسبة هذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهم وعلى شعب الإمارات وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة التي يبذلها حكام الإمارات من أجل تحقيق التقدم والازدهار للشعب الإماراتي، وتعزيز مكانة الدولة على المستويين العربي والعالمي.

وقد أبدى أصحاب السمو حكام الإمارات شكرهم وتقديرهم للمهنئين على مشاعرهم الطيبة، داعين المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن والمواطنين.