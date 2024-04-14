نشكركم على متابعتكم خبر برج العرب يتصدر قائمة الفنادق الأكثر شهرة على انستغرام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 08:57 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تصدر فندقان من دبي، وهما برج العرب وأتلانتس النخلة، قائمة أكثر الفنادق شهرة على انستجرام عالميًا، وذلك حسب استطلاع حديث أجرته منصة Dubai & Tickets. حيث حصد برج العرب المركز الأول بأكثر من 2.5 مليون منشور، بينما احتل أتلانتس النخلة المركز الثاني بـ 673 ألف منشور.

يُظهر هذا الاستطلاع مدى جاذبية دبي كوجهة سياحية فاخرة، حيث توفر لزوارها تجارب استثنائية لا مثيل لها.

أبرز النتائج:

احتل برج العرب، المعلم المميز في دبي، المرتبة الأولى عالميًا على انستجرام بأكثر من 2.5 مليون منشور.

حصد فندق أتلانتس النخلة المركز الثاني عالميًا على انستجرام بـ 673 ألف منشور.

ضمت قائمة أفضل 10 فنادق على انستجرام فنادق من جزر المالديف، إيطاليا، الولايات المتحدة، كينيا، فرنسا، وسنغافورة.

شعبية دبي على انستجرام:

تُعد دبي وجهة مثالية لمحبي مشاركة تجاربهم على انستجرام، حيث تتميز بمعالمها الفريدة، ومناظرها الخلابة، وفنادقها الفاخرة.