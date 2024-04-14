نشكركم على متابعتكم خبر 1.46 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال مارس 2024 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن السوق العقاري في الإمارة شهد خلال شهر مارس الماضي تسجيل 1169 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.46 مليار درهم وبنمو ملحوظ تجاوز 49.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

وبحسب “وام”، قدر المهيري إجمالي حجم التداولات خلال نفس الفترة بـ 1.03 مليار درهم مشيرا الي تسجيل أعلى قيمة مبايعة في منطقة الحليو 1 بـ 72 مليون درهم.

وأوضح مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان أن القطاع العقاري في عجمان يمر بفترة إيجابية ويواصل تسجيل أرقام غير مسبوقة وأداء إستثنائياً يعكس مدى ملائمة عجمان لتطلعات المستثمرين وإحتياجاتهم المتنوعة,حيث تشهد الإمارة إرتفاعاً في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمواً متواصلاً في المبيعات نظراً للمزايا التنافسية وبيئة الإستثمار المحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأشار المهيري الي أن الدائرة سجلت 168 عملية رهن تجاوزت خلال مارس الماضي قيمتها الإجمالية 280 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم في منطقة “الروضة 1 ” , وجاء حي “الياسمين” على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من “الحليو 2” و “الزاهية”. كما تصدر مشروع “عجمان ون” قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي ” مدينة الإمارات” و ” أبراج المدينة”.