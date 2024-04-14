نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات من اليوم إلى الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 02:00 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تتأثر دولة الإمارات، من اليوم الأحد وحتى الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي. ورياح جنوبية شرقية رطبة، مع منخفض جوي علوي مصاحب لتيار هوائي من الشمال الغربي.

ويكون طقس اليوم غائم جزئي بوجه عام، مع ازدياد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. شمالية غربية – جنوبية شرقية / 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، أما بحر عمان فيكون مضطربا، يصبح متوسطًا إلى خفيف الموج.

ويتعمق المنخفض الجوي يومي الاثنين والثلاثاء، مع ازدياد كميات السحب على مناطق متفرقة. وتشكل سحب ركامية مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة.

كما تهطل أمطار على شكل موجات مع البرق والرعد، مع احتمال سقوط البَرَد أحياناً على بعض المناطق.

وتقل كميات السحب تدريجياً يوم الأربعاء، مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية. يرافقها انخفاض في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، خاصة مع السحب الركامية.

كما تثير الرياح الغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتطاير بعض الأجسام الصلبة. وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.