نشكركم على متابعتكم خبر “فلاي دبي”: الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة أثر على بعض رحلاتنا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن أعلنت شركة “فلاي دبي” تأثر بعض رحلاتها بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة. وقال متحدث باسم “فلاي دبي”: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنجري أي تعديلات على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك”. وأفاد بأنهم في الشركة على اتصال مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم جراء ذلك.