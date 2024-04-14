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“فلاي دبي”: الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة أثر على بعض رحلاتنا

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 14 أبريل 2024 03:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت شركة “فلاي دبي” تأثر بعض رحلاتها بالإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية في المنطقة.

 

وقال متحدث باسم “فلاي دبي”: “نواصل مراقبة الوضع عن كثب وسنجري أي تعديلات على جدول رحلاتنا وفقاً لذلك”.

 

وأفاد بأنهم في الشركة على اتصال مباشر مع المسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم جراء ذلك.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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