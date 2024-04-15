نشكركم على متابعتكم خبر بتوجيهات محمد بن راشد ومتابعة حمدان بن محمد.. “طرق دبي” ترسي عقد مشروع نفق شارع الخليج بطول 1650 متراً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، تستمر هيئة الطرق والمواصلات في تنفيذ مشروع تطوير محور الشندغة بغرض الاستجابة للتطورات السكانية والتنموية في المنطقة. تمثل هذه الجهود إحدى مبادرات دبي الرامية لتعزيز البنية التحتية وتيسير حركة المرور.

في هذا السياق، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن استكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة بتنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد على طول 1650 متراً، ويتسع لثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 12000 مركبة في الساعة للاتجاهين. يأتي هذا المشروع كجزء من مشروع أوسع لتطوير محور الشندغة، الذي يمتد على طول 13 كيلومتراً ويشمل تطوير 15 تقاطعاً.

قدم معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، توضيحاً حول أهمية هذا المشروع وأثره على حركة المرور والتنمية المستدامة في دبي. وأكد أن هذا المشروع يأتي في إطار المرحلة الرابعة من تطوير محور الشندغة، ويشمل إضافة إلى النفق تطوير تقاطع شارعي القاهرة والوحيدة وتنفيذ بعض التحسينات على شارع القاهرة، مما يخدم المناطق المحيطة بالمحور بما في ذلك جزر دبي وواجهة دبي البحرية وميناء راشد.

وأشار معالي الطاير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل زمن الرحلة بشكل كبير، حيث من المتوقع أن ينخفض من 104 دقائق إلى 16 دقيقة بحلول عام 2030م، مما يعزز التنقل الفعال ويدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد معالي الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل حالياً على تطوير مشروعات أخرى ضمن محور الشندغة، بما في ذلك تطوير شارع الشيخ راشد وتقاطعاته، وتنفيذ جسور ونفق في تقاطع الصقر، بهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في دبي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية دبي الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لسكانها وزوارها، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والسياحة.