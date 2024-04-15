نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تتعامل مع أكثر من 58 ألف مكالمة خلال عيد الفطر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

تعاملت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مع 58,593 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بواقع 50,498 مكالمة على منصة الاتصال 999، و 8,095 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

وأكد العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي، رئيس شعبة الاتصال والطوارئ، أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد منذ بداية عطلة العيد، وعملت على تنسيق كافة الجهود بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة بحرفية عالية، وإحالتها إلى الجهات المختصة كل حسب اختصاصه، وذلك وفق ما تستند إليه مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة.

وأشار العقيد السويدي إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر في فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.

بلاغات غير طارئة

وأضاف أن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم كافة المعلومات، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع.

ودعا العقيد السويدي إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.