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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 15-4-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غير مستقر، تتخلله السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة”.

 

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي في بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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