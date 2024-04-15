نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 15-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غير مستقر، تتخلله السحب الركامية مع فرصة لسقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة”.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية غربية – جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بسرعة 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وفي في بحر عمان.