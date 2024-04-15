مذكرة تفاهم بين مركز النقل المتكامل و شركة “لوكيشن مايند” اليابانية

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 15 أبريل 2024 09:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

وقّع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “لوكيشن مايند” اليابانية الرائدة في مجال البحوث وتحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ودراسة البيانات وهندسة المعلومات المكانية، وذلك تعزيزاً للابتكار في مجال تسييل البيانات (أي الاستفادة المالية منها) ودعم مهام التحليلات المرورية لمواكبة الرؤية المستقبلية للإمارة.

وبحسب “وام”، جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة العاشرة من مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي والمنعقد في العاصمة أبوظبي وكجزء من الجهود المستمرة في دعم الابتكار والبحث والتطوير في ميدان تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

نصت المذكرة على التنسيق والتعاون في عدة مجالات، من بينها تطوير إطار تسييل البيانات وتقديم تصوّر متكامل حول البيانات وتحليلها في إمارة أبوظبي بشكل آني، للاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل تدفق الحركة والازدحامات المرورية وتنبؤات الحوادث، وتحسين كفاءة عمل الإشارات الضوئية وعدد من التطبيقات الأخرى.

وتم الاتفاق من خلال مذكرة التفاهم، على تطوير تطبيقات المدن الذكية بما في ذلك معلومات النقل العام الديناميكية والتنبيهات المتعلقة بالكثافة البشرية والتحركات خلال الفعاليات والمناسبات الخاصة بالاستفادة من البيانات المكانية التي تتوفر من خلال أصول مركز النقل المتكامل.

وتعزز الشراكة من قدرة الإمارة على تقديم خدمات نقل مستدامة وفعّالة، والتطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات، مع الحرص على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وتحسين القطاعات الحيوية.

وعلى هامش الفعاليات، تم استعراض تجربة المركز الهادفة إلى إرساء بيئة نقل ذكية ومستدامة تسهل حركة سكان إمارة أبوظبي وروادها، وتعزز الأمن والسلامة على الطرق، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة الحكيمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتبنى المركز عدداً من المشاريع الرائدة، مثل إطلاق اول مركبة أجرة هيدروجينية ونظام النقل الجماعي “Automated Rapid Transit”، والتي تسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ودعم تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة في مجالات النقل، من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والاستدامة البيئية، حيث يتم العمل على تطوير حلول نقل مبتكرة تساهم في تحقيق تنقل أكثر كفاءة وسلاسة، وبناء مستقبل يتيح للمجتمع الاستفادة من خدمات النقل بأمان وراحة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.