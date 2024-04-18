نشكركم على متابعتكم خبر حمدان ومكتوم بن محمد يُقدّمان واجب العزاء في عبيد خليفه بودهوم المهيري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، خليفه عبيد بودهوم المهيري، والد كل من عبيد وثاني وأحمد ومحمد خليفه بودهوم المهيري، وذلك خلال زيارة سموهم لمجلس العزاء في دبي.

وبحسب “وام”، أعرب سموهم عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأنجاله، داعين المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يُلهم جميل الصبر والسلوان أهله الذين أعربوا عن بالغ امتنانهم إلى سمو الشيوخ لمواساتهم في مصابهم الجلل.