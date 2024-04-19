نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا يبحثان علاقات البلدين ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 08:53 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، معالي أيون مارسيل تشيولاكو، رئيس الوزراء في جمهورية رومانيا الصديقة الذي يزور الإمارات في زيارة عمل.

خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، رحَّب صاحب السمو برئيس الوزراء الضيف، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في زيارته وبدفع علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

ناقش صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء الروماني فُرص تنمية التعاون في مختلف القطاعات ذات الأولوية التنموية، ولا سيما القطاعات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، بهدف فتح آفاق جديدة لدعم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، اهتمام دولة الإمارات بتطوير علاقاتها مع رومانيا واستثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما، خاصة في المجالات التنموية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الروماني عن اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى دور الإمارات الحيوي على الصعيدين العالمي والإقليمي.

تم خلال اللقاء إعلان مذكرتي تفاهم بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين الهيئات المعنية في كلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين، بما في ذلك ممثلين عن حكومة الإمارات ووفد رفيع المستوى من رومانيا، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.