نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 10:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 19-4-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائ جزئيا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل 30 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.