نشكركم على متابعتكم خبر “تريندز” والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والإستراتيجية يناقشان التعاون البحثي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

عقد باحثو “تريندز للبحوث والاستشارات”، والمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية (IRIS)، بمقر الأخير في باريس، حلقة نقاشية استعرضوا فيها آفاق التعاون البحثي المشترك ودور مراكز الفكر والبحث في وضع رؤى وتصورات لمواجهة التحديات.

وبحسب “وام”، تطرق الجانبان خلال الحلقة إلى مسألة تبادل الخبرات والمعلومات، وإجراء البحوث المشتركة، ونشر المعرفة.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ”تريندز”، إن التعاون بين المركز والمعهد يسهم في تعزيز التفاهم المتبادل وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.

من جانبه، قال جان بيير مولني، نائب مدير معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية في “IRIS”، إن مراكز الفكر تلعب دوراً مهماً في تحليل البيانات وتقديم تنبؤات حول الاتجاهات المستقبلية.