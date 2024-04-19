نشكركم على متابعتكم خبر مطارات دبي تناشد المسافرين عدم الحضور إلا حال تأكيد رحلاتهم وطيران الإمارات تعلق إجراءات رحلات الربط عبر دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 12:59 مساءً - متابعة – نغم حسن

حثت “مطارات دبي” المسافرين، على عدم الحضور إلى المطار إلا في حال تأكيد رحلتهم من قبل شركة الطيران التي يسافرون على متنها، ‏وطالبتهم بعدم الحضور مبكراً إلى المطار، والوصول إليه قبل ساعتين فقط من موعد مغادرة الرحلة.

وبحسب “وام”، قررت طيران الإمارات تعليق إجراءات السفر لجميع العملاء ضمن شبكتها الذين يسافرون برحلات ربط عبر دبي، حتى الساعة 23:59 بتوقيت جرينتش يوم 19 أبريل، وذلك لدعم تعافي العمليات بعد الأحوال الجوية الأخيرة في مركزها في دبي.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن إجراءات المسافرين ومسافري الترانزيت الموجودين بالفعل في دبي ستتواصل، وأنه يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي كوجهة نهائية إنجاز إجراءات وصولهم والسفر كالمعتاد.

ودعت طيران الإمارات العملاء إلى التحقق من أخر التحديثات على جدول الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أنه يمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

ونصحت الناقلة العملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم بالتواصل مع وكيل سفرهم أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز، مشيرة إلى أنها تتلقى عدداً هائلاً من المكالمات في الوقت الحالي، ومعربة عن اعتذارها في حال لم يتم الرد على الفور.

وأكدت أنها تبذل كل ما في وسعها لمساعدة العملاء على المضي في خطط سفرهم.