رئيس الدولة: «جائزة أبوظبي» احتفاء بقيم العطاء والبذل والإيثار

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 08:00 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تم تكريم ثماني شخصيات متميزة في مجتمع الإمارات بجائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة، في حفل أُقيم في قصر الحصن في أبوظبي بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

تنوعت الأعمال المكرمة في مجالات عدة مثل التعليم والاستدامة والطب والإغاثة الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي وتمكين أصحاب الهمم، مما يعكس تركيز الإمارات على تطوير مختلف جوانب المجتمع.

صرّح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديره لجهود المكرمين وإشادته بمساهماتهم الإيجابية التي أثرت على المجتمع الإماراتي. وأكد أن تكريمهم يعكس قيم العطاء والتفاني التي يتحلى بها أبناء الإمارات في خدمة وطنهم.

وأشار سموه إلى أهمية هذا التكريم كتعبير عن الامتنان لكل جهد يعزز القيم التي غرستها في نفوسنا القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعبر سموه عن تمنياته بالتوفيق للمكرمين في مواصلة تقديم خدماتهم لمجتمع الإمارات، مؤكداً أن أعمالهم ستبقى مصدر إلهام للجميع.

كانت الحفلة مشهودة بحضور كبار الشخصيات الإماراتية من بينهم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وغيرهم من كبار المسؤولين وأسر المكرمين وشركاء الجائزة وداعميها.

وقد تم تكريم الآتين بالجائزة:

1. آمنة خليفة القمزي: لجهودها في تعزيز الزراعة العضوية والاستدامة البيئية.

2. الدكتور أحمد عثمان شتيلا: لتميزه في مجال أمراض المخ والأعصاب وخدماته لمجتمع الإمارات.

3. إيمان محمد الحبيب الصفاقسي: لدورها في تقديم العون لضحايا حريق في أبوظبي.

4. سلامة سيف الطنيجي: لجهودها في تعزيز الوعي بقضايا الأطفال والأمن الإلكتروني.

5. كليثم عبيد المطروشي: لنشاطها في حقوق الإنسان ودعم أصحاب الهمم.

6. مزنة مطر المنصوري: لتأثيرها الإيجابي في التربية والتعليم.

7. سعيد نصيب بالمر المنصوري: لجهوده في دعم التعليم والمواطنة الصالحة.

8. جون ساكستون: لدعمه لتطوير التعليم في الإمارات وإسهامه في إنشاء جامعة نيويورك أبوظبي.

تهدف جائزة أبوظبي إلى تكريم أصحاب الأعمال الخيرية وتشجيع المجتمع على المساهمة في بناء المجتمع والمحافظة على تراثه وتطويره، ويمكن للمجتمع تقديم الترشيحات للدورات المقبلة عبر موقع الجائزة الرسمي.