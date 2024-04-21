نشكركم على متابعتكم خبر سلطان عمان يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات بعد غدٍ الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

سيقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، بزيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد غدٍ الاثنين، الموافق 22 أبريل 2024. من المتوقع أن يبحث جلالته خلال هذه الزيارة مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين، ومسارات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين. الزيارة ستشمل أيضًا مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أهمية الزيارة تتجلى في:

1. تعزيز العلاقات الثنائية: تأتي هذه الزيارة في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

2. دعم التعاون الإقليمي: تساهم الزيارة في دعم التعاون الإقليمي وتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

3. تحقيق التنمية المستدامة: تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

ختامًا، تُعدّ زيارة سلطان عمان إلى الإمارات العربية المتحدة حدثًا هامًّا يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.