نشكركم على متابعتكم خبر إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 21 أبريل 2024 08:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة الحيوي بالاتجاهين أمام حركة المرور، وذلك بعد إغلاق النفق مؤقتاً لأعمال الصيانة.

وحثت الهيئة السائقين، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، على “البقاء على اطلاع دائم بحالة الطرق من خلال متابعة حساباتها الرسمية للحصول على التحديثات والتنبيهات في الوقت الفعلي”.

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات أمس السبت عن إمكانية المتعاملين الذين فقدوا لوحات مركباتهم التوجه إلى أحد المراكز التالية لاستخراج بديل:

مركز شامل القصيص

مركز قارص المزار

مركز أسواق المزهر المتميز

مركز التجديد

مركز تمام الكندي

مركز العوير المتكامل

مركز القوز المتكامل

مركز البرشاء مول المتميز

مركز واصل الجداف.