نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يوجّه بصرف رواتب موظفي حكومة دبي 23 أبريل الجاري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإصدار توجيهات مهمة لصرف رواتب شهر إبريل لموظفي حكومة دبي والعسكريين والمتقاعدين العسكريين، فضلاً عن أصحاب الإعانات الاجتماعية التابعين لحكومة دبي، اعتباراً من بعد غد الثلاثاء الموافق 23 أبريل الجاري.

تأتي هذه التوجيهات في سياق الاهتمام والرعاية الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد لموظفي الحكومة ومنتسبي القوات المسلحة والمتقاعدين، حيث يسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة لهم خلال الظروف الاستثنائية التي شهدتها الدولة مؤخراً، والتي تشمل التحديات المتعلقة بالأحوال الجوية الاستثنائية وتداعياتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار وسلامة المواطنين والمقيمين في إمارة دبي، حيث تعكس تضامن ودعم الحكومة الرسمي للفئات المحتاجة، والعمل الدائم على تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء المالية التي قد تنجم عن الظروف الاستثنائية.

يأتي هذا القرار في إطار استمرار الجهود الحكومية في دبي للتصدي لتداعيات الأحوال الجوية الاستثنائية، وتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين والمقيمين، وضمان استمرارية سير الحياة بشكل طبيعي وسلس، تحت إشراف واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.