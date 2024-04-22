نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة : شهادات الإتلاف مجانية للمتضررين من المنخفض الجوي بالإمارة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أن شهادات الإتلاف ستكون مجانية لجميع المتضررين من المنخفض الجوي الأخير في إمارة الشارقة من خلال التقدم بها عبر المنصات الرسمية للقيادة.

وبحسب “وام”، أشار اللواء الشامسي إلى أن استصدار شهادات الإتلاف متاحة للتقدم بها عبر “تطبيق شرطة الشارقة الذكي” و “موقعها الإلكتروني” بشكل مجاني و ذلك دعماً للجهود وتخفيفاً للأعباء في ظل هذه الظروف الاستثنائية موضحا أن فرق العمل الميدانية وبالتعاون مع كافة الشركاء والمعنيين تعمل بشكل متسارع وعلى مدار الساعة لضمان الاستقرار السكني وتقديم أقصى درجات العون للأسر المتضررة لعودة الحياة إلى طبيعتها في كافة مدن إمارة الشارقة قريباً -بإذن الله-.

وأكد سعادة القائد العام لشرطة الشارقة أن سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين وأمنهم في مقدمة أولوياتها وأن القيادة العامة تعمل مع كافة شركائها على النهوض بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية والإنسانية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة والتزاماً منها باستراتيجيتها التي تقوم على أعلى مستوى من الجاهزية في إدارة الأزمات.