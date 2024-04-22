نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تلغي شرط الوظيفة لحصول الوافدين على تأشيرات إقامة عائلية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إلغاء شرط الوظيفة لحصول الوافدين على تأشيرات إقامة عائلية.

ويمكن للمقيمين في الدولة الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة لأفراد أسرهم بغض النظر عن نوع عملهم أو رواتبهم.

ومن شروط إصدار تأشيرات الإقامة العائلية، أن يكون لدى رب الأسرة إقامة سارية المفعول في الدولة. وألا يقل راتب رب الأسرة عن 4,000 درهم شهريًا أو 3,000 درهم شهريًا مع توفير سكن.

كما يشترط خضوع جميع أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا لفحص طبي معتمد من قبل الدولة.

ويمكن للأمهات كفالة أطفالهن في حالات محددة، ويجب على المقيمين الذين يرغبون في نقل كفالة أسرهم من تأشيرة دخول مؤقتة إلى إقامة دائمة استكمال الإجراءات خلال 60 يومًا من دخول الدولة.

كما يمكن للمقيمين كفالة والديهم، مع منحهم تأشيرة إقامة سنوية بغض النظر عن مدة إقامة الكفيل. ولا يتم إصدار تأشيرات إقامة للأشخاص غير اللائقين طبياً.

ويسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض السل غير النشط بالإقامة في الدولة بشرط الخضوع لمتابعة طبية منتظمة.