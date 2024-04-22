نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات “علم الصحراء 9” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية والدفاع الجوي، صباح اليوم الاثنين، عن اكتمال وصول القوات الجوية من مختلف الدول الشقيقة والصديقة إلى أرض دولة الإمارات، وانطلاق التمرين المشترك متعدد الجنسيات “علم الصحراء 9” لعام 2024.

ويقام التمرين في مركز الحرب الجوية والدفاع الصاروخي بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهي: “المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وتركيا”.

ويهدف التمرين الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع، إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات العسكرية وفق سيناريوهات متنوعة.