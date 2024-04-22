نشكركم على متابعتكم خبر “أبوظبي الإسلامي” أول مصرف يوفر خدمات مالية متكاملة عبر “بوتيم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 04:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إبرام شراكة مع “أستراتك”، المتخصصة في مجالات التطوير والاستثمار التكنولوجي للمستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركة الأم لمنصة “بوتيم”، وبذلك يصبح المصرف الأول في تقديم الخدمات المالية عبر تطبيق “بوتيم” للمستخدمين في دولة الإمارات.

وبحسب “وام”، بموجب هذه الشراكة، سيتعاون “مصرف أبوظبي الإسلامي” مع “بوتيم” لتطوير تجربة المتعاملين، بما يتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية التي سيوفرها المصرف عبر التطبيق.

وتعد هذه الشراكة أول تعاون من نوعه يهدف إلى الدمج السلس للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في التعاملات الرقمية اليومية، لتعزيز قدرة جميع المستخدمين على الوصول إليها.

وستركز الشراكة الجديدة على تسهيل دمج مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من مصرف أبوظبي الإسلامي، ضمن تطبيق “بوتيم”.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى الالتزام بمواصلة العمل للارتقاء بمستوى الحلول المصرفية الرقمية وتطوير ممارسات مالية جديدة تجمع بين الموثوقيه وأصالة الخدمات المصرفية التقليدية وبين المرونة والابتكار في التكنولوجيا المالية.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: “تقدم شراكتنا مثالاً واضحاً على التكامل في الخدمات المالية والمصرفية، وسنعمل بشكل وثيق مع منصة “بوتيم” لتطوير تجربة المتعاملين ودمج منتجات وخدمات المصرف مباشرة، بما يتيح لنا تزويد ملايين المستخدمين في دولة الإمارات بخدمات مالية سلسة وآمنة من شأنها تعزيز مكانتنا في ريادة الابتكارات المصرفية الرقمية. كما ينسجم هذا التعاون مع التزامنا بالشمول المالي والاستدامة، ويدفع نحو تحقيق أهدافنا في الحوكمة والاجتماعية والمؤسسية”.

من جانبه، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة أستراتك، الرئيس التنفيذي لمنصة بوتيم: “تؤكد شراكتنا مع مصرف أبوظبي الإسلامي على التزام “أستراتك” بالابتكار والشمول المالي، ويعتبر توحيد جهودنا في هذه المجال خطوة هامة نحو تحقيق التحول في تمكين الوصول إلى الخدمات المالية. كما يساهم دمج الحلول المقدمة من المصرف في منصتنا الرائدة “بوتيم” بتبسيط الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى ابتكار نموذج جديد لتقديم الخدمات المالية في العصر الرقمي، بما يؤكد على التزام “أستراتك” بالابتكار وتحقيق الشمول المالي على مستوى المنطقة”.