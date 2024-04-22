نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. سلطان عمان يصل الإمارات في زيارة دولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 05:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

وصل اليوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال جلالته في مطار الرئاسة في أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

جرت محادثات ودية بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة السلطان هيثم بن طارق، خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار، تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وعند دخول طائرة جلالة السلطان هيثم بن طارق أجواء دولة الإمارات، تبادلت طائرات عسكرية إماراتية تحية وترحيباً بضيف البلاد الكبير، حيث استأذن قائد السرب جلالته بمرافقة الطائرة إلى المطار مرحباً به في بلده الثاني، دولة الإمارات.