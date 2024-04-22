نشكركم على متابعتكم خبر عاجل الإمارات تؤكد رفضها الادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 22 أبريل 2024 10:52 مساءً -

متابعة – مروة البطة

أكدت معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية رفض دولة الإمارات القاطع للادعاءات الزائفة التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، مؤكدة أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات وجهت رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل الجاري، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان.

فيما أكدت الإمارات العربية المتحدة انها ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان ومواصلة العمل مع جميع المعنيين لدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية.