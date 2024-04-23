نشكركم على متابعتكم خبر سلطان عمان يصل إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:55 صباحاً - وصل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، اليوم الاثنين، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تم استقباله في مطار الرئاسة في أبوظبي من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة.

تبادل جلالة السلطان هيثم بن طارق وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوديّات التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وعند دخول الطائرة لأجواء الإمارات، قامت طائرات عسكرية إماراتية بتحية وترحيب بالضيف الكبير، ورافقت الطائرة حتى وصولها إلى المطار، حيث كانت استقبالاً حاراً في بلده الثاني، دولة الإمارات.