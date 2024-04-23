نشكركم على متابعتكم خبر الشارقة.. إعادة فتح شارعي الوحدة و جمال عبد الناصر اليوم الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تحت إشراف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت بلدية الشارقة اليوم الاثنين إعادة فتح شارعي الوحدة وجمال عبد الناصر، بالإضافة إلى الطرق الموازية لهما، لحركة السير بنسبة 100%.

كما صرّح خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين في بلدية الشارقة، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، فإنهم سيقومون اليوم بإعادة فتح شارعي الوحدة وجمال عبد الناصر والطرق الموازية لهما بالكامل، مما يتيح حركة السير بنسبة 100%. وأشار خالد بن فلاح السويدي إلى أنه سيتم نقل المعدات اعتبارًا من الغد لدعم عمليات تصريف المياه في منطقة كلباء.