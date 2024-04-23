نشكركم على متابعتكم خبر عودة الحركة المرورية على شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 12:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إعادة فتح شارع الإمارات أمام الحركة المرورية، وذلك بعد إغلاقه مؤقتًا بسبب أعمال صيانة.

وأفادت الهيئة بعودة جميع محطات مترو دبي إلى العمل بشكل طبيعي، مع استئناف حركة القطارات على طول الخط الأحمر دون أي تأخيرات أو تغييرات في زمن التقاطر.

وتقدمت هيئة الطرق والمواصلات بالشكر الجزيل لجميع مستخدمي مترو دبي على صبرهم وتعاونهم خلال فترة الإغلاق.

وتوصي الهيئة المسافرين بتجنب استخدام المترو في أوقات الذروة، والتخطيط لرحلاتهم مسبقًا لاختيار أوقات أقل ازدحامًا.

وتدعو الهيئة مستخدمي المترو إلى استخدام وسائل النقل العام الأخرى، مثل الحافلات أو سيارات الأجرة، في حال رغبتهم بالسفر خلال أوقات الذروة.

كما تنصح بمتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على أحدث التحديثات حول أي تغييرات قد تطرأ على خدمات المترو.