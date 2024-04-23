نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تؤكد على استخدام أنظمة الإشارة المرئية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 23 أبريل 2024 01:52 مساءً - أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، منظومة تنبيه السائقين في الحالات الطارئة، على استخدام أنظمة الإشارة المرئية. حيث يتم استخدام ألوان مختلفة للإشارات بهدف توضيح نوع الحالة الطارئة التي يجب أن يكون السائقون على علم بها.

فعند وجود حادث مروري على الطريق أو عرقلة في خط السير، ستظهر إشارة مرئية باللون الأحمر والأزرق. هذا التنبيه يعطي إشارة للسائقين بضرورة التنبه وتوخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة المتأثرة.

أما في حالة وجود أعمال إنشائية أو تحويلات مرورية، أو تفعيل منظومة الأحوال الجوية المتقلبة، فستظهر إشارة مرئية باللون الأصفر.