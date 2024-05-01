نشكركم على متابعتكم خبر شرطة دبي تدعو السائقين لتوخي الحيطة في الحالات الجوية غير الاعتيادية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 04:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الظروف الجوية غير الاعتيادية التي تشهدها الدولة حالياً.

وفي بيان صادر اليوم، ناشد المزروعي السائقين بضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، وتخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف. كما حث على عدم الانشغال بأمور أخرى خلال القيادة، وعدم المجازفة بالنزول إلى الأودية لأغراض تصويرية أو متابعة الأمطار بسبب خطورتها.

أكد المزروعي على ضرورة تخفيف السرعة على الطرق الخارجية، وضرورة الانتباه لسلامة جميع أجزاء المركبة، مثل المحرك، والإطارات، والمكابح، وماسحات الزجاج، والإضاءة. كما شدد على أهمية عدم التوقف المفاجئ دون إشارة واضحة، وترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية، واستخدام حزام الأمان بشكل منتظم.

وحث على الانتباه في المنعطفات والمناطق المنخفضة والطرق المفتوحة، بسبب احتمال تجمع المياه في تلك المناطق، مشددًا على ضرورة استعمال إشارات التنبيه في حالة تعطل المركبة.

وحذر من استعمال إشارات الإنذار الضوئية إلا في حالة الوقوف الاضطراري، مؤكدًا أن استعمالها أثناء السير يمكن أن يحرم السائق من القدرة على استخدامها في حالات الطوارئ. وطالب بعدم استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

وختم المزروعي بالتحذير من القيادة بطريقة متهورة أو الاستعراض على الطرق، مؤكداً أن القانون يعاقب على مثل هذه التصرفات الخطرة.