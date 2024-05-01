نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تدعو لتوقيف خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 04:56 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دعت شرطة أبوظبي قائدي دراجات التوصيل، إلى الالتزام بوقف تنقل وتقديم خدمات التوصيل أثناء الأحوال الجوية المتقلبة.

وأكد العميد “محمود يوسف البلوشي”، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، ضرورة تجنب قيادة الدراجة النارية في الأحوال الجوية المتقلبة، خصوصاً عند هطول الأمطار.

وأشار إلى أن “الدراجة النارية صممت للسير على الطرقات الجافة، وبالتالي هي غير آمنة عند قيادتها تحت الأمطار، لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق وازدياد مسافة التوقف لحدود خطرة جداً، تؤدي في اغلب الأحيان إلى وقوع الحوادث”.

وحث قائدي الدراجات النارية على القيادة الآمنة عند انتهاء الأحوال الجوية المتقلبة، واتباع أنظمة وقوانين المرور، تجنباً لوقوع الإصابات البليغة والوفيات.