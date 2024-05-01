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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 07:52 مساءً - خاص – مظفر إسماعيل

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اليوم الأربعاء، تطبيق نظام التعليم عن بعد لكافة المدارس الحكومية في الدولة يومي الخميس والجمعة 2 و 3 مايو 2024.

وجاء قرار المؤسسة تحسبا للأحوال الجوية المتوقعة، وحفاظا على سير العملية التعليمية وسلامة الطلاب والعاملين.

وأثبت نظام التعليم عن بعد فعاليته في ضمان استمرارية التعليم للطلاب خلال فترة الأزمات.