نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد: القراءة تغير الحياة وتصنع أجيالا مختلفة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 08:49 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية القراءة في صنع الأجيال.

وقال صاحب السمو في تغريدة عبر منصة “إكس”، اليوم الأربعاء: “اطلعت اليوم على أرقام تحدي القراءة العربي في دورته الثامنة.. المشروع الأكبر في العالم لتشجيع الطلاب على القراءة”.

وأضاف: “شاركت معنا 229 ألف مدرسة من خمسين دولة في هذه الدورة … ووصل عدد الطلاب 28 مليون طالب يشرف عليهم 154 ألف مشرف ومشرفة”.

وتابع: “نؤمن بأن القراءة يمكن أن تغير الحياة.. ونؤمن بأن القراءة ستصنع أجيالاً مختلفة.. وستفتح أبواب العلم والحضارة.. نشكر جميع الدول المشاركة.. ونتمنى لملايين الطلاب رحلة حياة رائعة مع القراءة”.