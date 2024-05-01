نشكركم على متابعتكم خبر الهوية والجنسية تنجح في تقليص خطوات وإجراءات 3 خدمات رئيسية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 1 مايو 2024 09:55 مساءً -

متابعة – مروة البطة

نجحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطوير 3 من خدماتها الرئيسية، هي خدمات جواز السفر، وبطاقة الهوية للمواطنين، وبطاقة الهوية وتصاريح الإقامة للمقيمين، وذلك في إطار سعيها لتقليص البيروقراطية وتحسين تجربة المتعاملين.

وشمل التطوير تقليص خطوات تقديم الخدمات من 4 خطوات إلى خطوة واحدة فقط. كما تم الاستغناء عن عدد من الحقول في الطلبات، والمرفقات المطلوبة، مع إتاحة قنوات دفع ذكية جديدة.

وقد أدت هذه التحسينات إلى ارتفاع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات، حيث وصلت إلى:

92% لخدمة جواز السفر (مقابل 91% سابقاً)

91% لخدمة تجديد بطاقة الهوية (مقابل 89% سابقاً)

96% لخدمة إصدار بطاقة الهوية (مقابل 92% سابقاً)

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة: “إن تطلعات واحتياجات المتعاملين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة، ونعمل على تحقيقها من خلال تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية.”

وأضاف سعادته: “تم اختيار هذه الخدمات الثلاث لتكون الأكثر طلباً من قبل المتعاملين، وقد تم تطويرها وفقاً لمعايير محددة تشمل تقليص الوقت، والاستباقية، وطلب البيانات مرة واحدة، وتقليل المرفقات.”

وتضمنت منهجية الهيئة في تطوير الخدمات 6 مراحل:

المرحلة التمهيدية: تكوين تصور كامل عن الخدمات وتحديد التعديلات المطلوبة.

المرحلة الثانية: تقييم الوضع الراهن وتحديد العمليات المهمة وغير المهمة.

المرحلة الثالثة: رسم خارطة الطريق وتحديد الأهداف المستقبلية للخدمات.

المرحلة الرابعة: تنفيذ المبادرات التطويرية ونقل المعارف للموظفين.

المرحلة الخامسة: رصد النتائج وتحديد أثر المبادرات على الخدمات.

المرحلة السادسة: التنفيذ الفعلي، وإجراء التحسينات، وتوثيق العمليات، وتوعية الموظفين، وإطلاق الخدمات المطورة.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في إطار جهود الهيئة لتقديم خدمات حكومية عالية الجودة وكفاءة متميزة للمتعاملين.