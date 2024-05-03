نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد: فقدنا برحيل طحنون بن محمد أحد رجالات الوطن الأوفياء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، قال سموه: “رحم الله الوالد الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا الصبر والسلوان. فقد فقدنا برحيله أحد رجالات الوطن الأوفياء، وواحدًا من رفاق المسيرة للشيخ زايد، رحمه الله، لعقود من الزمن قبل الاتحاد وبعده. ورحل عن دنيانا، تاركًا سجلًا ثريًا من الحكمة والعمل المخلص والملهم في خدمة الإمارات وشعبها”.