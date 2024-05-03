نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 مايو 2024 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 3-5-2024.

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية ، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 25 إلى 40 تصل 75 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.