نشكركم على متابعتكم خبر مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي يعلن الفائزين بجوائزه على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 11 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي في ختام دورته الـ 12 أسماء المدارس الفائزة بالجوائز الأولى وأسماء أفضل الممثلين من بين طلاب الحلقات الأولى و الثانية والثالثة المشاركين في الأعمال المسرحية التي بلغ عددها 14 عملا مسرحيا .

وبحسب “وام”، شهد حفل الختام ناصر اليماحي المدير التنفيذي للهيئة، و شريفة موسى خبير قطاع جودة الحياة الطلابية في المؤسسة.

وأبدى الفنان الدكتور حبيب غلوم رئيس لجنة التحكيم، بعض ملاحظات اللجنة على العروض المشاركة، أهمها العمل من قبل إدارات المدارس على زيادة الاهتمام بالنشاط المسرحي في المنهج المدرسي المقرر.

وأعلنت اللجنة التي ضمت في عضويتها الفنانين: أسعد فضة، و خليفة التخلوفة، وإبراهيم القحومي، أسماء المدارس الفائزة تباعاً، و بالنسبة لمدارس الحلقة الأولى، نالت مدرسة القرية المركز الأول عن مسرحية “المدينة الحزينة” بينما فازت مدرسة لبنى بن حباب بالمركز الثاني عن “القيادة والشوري” وتم حجب المركز الثالث لهذه المرحلة.

وفي مرحلة الحلقة الثانية بنين، فازت مدرسة عاصم بن ثابت بالمركز الأول عن عرضها “رحلة أمل” وفاز مجمع زايد التعليمي في دبا بالمركز الثاني عن “أمير جلفار”، وذهب المركز الثالث إلى مجمع زايد التعليمي في البدية عن “لن أخبركم”، وفي ما يخص الحلقة الثانية بنات، فاز مجمع زايد التعليمي بالفجيرة بالمركز الأول عن “مملكة النساء”، وحصل مجمع زايد في دبا على المركز الثاني عن “التحدي والطموح” وحصد مجمع زايد التعليمي بالفجيرة المركز الثالث عن “مصنع الشوكولاتة”.

وبالنسبة لمرحلة الحلقة الثالثة بنين، فازت مدرسة أنس بن النضر بالمركز الأول عن عرضها “رحلة إلى بلاد السعادة”، وبالمركز الثاني مدرسة الطويين عن “محاكمة حطاب” والمركز الثالث مدرسة سيف بن حمد الشرقي عن “البيت المبارك”. وفي مدارس الحلقة الثالثة بنات، فازت مدرسة مربح بنات عن عرضها المسرحي “كان يا ما كان” و مدرسة المعرفة بالمركز الثاني عن “فهيمة اللئيمة”.

وأعلنت اللجنة المنظمة، جوائز أفضل عرض متكامل وأفضل ممثل وممثلة وغيرها من الجوائز.

وفي نهاية الحفل وزع ناصر اليماحي الدروع وشهادات التقدير على أعضاء الفرق المسرحية و إدارات المدارس الفائزة بالجوائز .